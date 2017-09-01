Киев хочет внедрить биометрический контроль для иностранцев с 1 января

Президент Порошенко заявил, что на днях введет в действие решение СНБО о биометрическом контроле для иностранцев на границе, который заработает с 2018 года.

"Ускоренными темпами сегодня создается система фиксации биометрических данных. Хочу отметить, что согласно решению СНБО, которое на днях будет обнародовано, система фиксации биометрических данных в пунктах пропуска через государственную границу, которая должна заработать с 1 января 2018 года, даст полноценно заработать единой национальной системе биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства", - сказал Порошенко в пятницу в Харькове, открывая центр по предоставлению административных услуг для граждан.

В июле Порошенко заявил, что Киев введет биометрический контроль для граждан других государств, которые пересекают границу страны, уже подготовлены соответствующие проекты решений, напоминает korrespondent.net.