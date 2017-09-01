Октавиан Калмык отметил оживление торговых отношений с Россией, Казахстаном и Белоруссией

Вице-премьер Молдовы Октавиан Калмык отметил оживление торговых отношений с Российской Федерацией-

Молдавский экспорт в этом году вырос на 15%, заявил в интервью корреспонденту Sputnik вице-премьер, министр экономики и инфраструктуры Октавиан Калмык. По его словам, речь идет о росте поставок молдавской продукции как на Восток, так и на Запад.

"Отмечено оживление торговли с нашими традиционными партнерами, такими, как Российская Федерация, Беларусь и Казахстан. Также мы продолжаем наращивать экспорт на европейский рынок", — подчеркнул Калмык.

Как сообщил вице-премьер, молдавские власти выполнили уже 70-80% обязательств в рамках Соглашения о зоне свободной и всеобъемлющей торговли с ЕС, в том числе включение в национальное законодательство европейских стандартов.

По его словам, лаборатории в республике оснащаются оборудованием таким образом, чтобы поставляемые на внутренний рынок продукты были качественными и безопасными для потребителей.