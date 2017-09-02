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Всего-то несколько миллионов: учёные пересчитали угрожающие Земле тела
// фото: vesti.ru
15:12, 01 Sep 2017
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Астрономы решили пересчитать крупные метеориты, которые бороздят просторы Вселенной в непосредственной близости от нашей планеты. Занялись переписью исследователи во главе с Дэвидом Триллингом из Университета Северной Аризоны.

Учёные использовали четырёхметровый телескоп имени Виктора Бланко в межамериканской обсерватории Серро-Тололо в Чили. Наблюдая небесные тела диаметром от 10 метров до одного километра, они подсчитывали, насколько часто встречаются объекты того или иного размера – или, как говорят специалисты, строили кривую распределения. Наблюдения продолжались один год. Авторы подчёркивают, что это первое исследование данного вопроса, основанное только на наблюдательных данных, без пробелов, заполненных теоретическими соображениями.

Результаты удивили исследователей. Подобных объектов оказалось примерно три с половиной миллиона – это в десять раз меньше, чем считалось ранее. При этом 90% из них имеют размеры 10–20 метров, то есть близки по размерам к телу, устроившему световое шоу над Челябинском несколько лет назад.

Триллинг полагает, что подобные "небесные камни" образуются при столкновениях более крупных астероидов, и что на орбите Земли существуют целые полосы из таких обломков.

К слову, ранее астрономы насчитали 15 тысяч крупных астероидов, представляющих опасность для Земли, отмечает Вести.ру. Но сидеть сложа руки никто не собирается: пока эксперты обсуждают способы защиты, NASA уже этой осенью готовится испытать свою систему раннего обнаружения космической угрозы.




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