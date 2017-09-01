По данным следствия, они в 2012 году незаконно и с нарушениями начали пристраивать дополнительные этажи к трем домам по столичной улице Александру чел Бун. Работы так и не завершили, хотя контракты с компаниями подписали и полностью оплатили более 70 клиентов. Нанесенный им ущерб превысил 52 миллиона леев.

Обвиняемые проходят еще по двум уголовным делам. Они касаются строительства семи других домов, а сумма ущерба составляет 101 миллион леев. Обвиняемым грозит до 117 тысяч леев штрафа и до шести лет лишения свободы.