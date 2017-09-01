"Плевать" на санитарию: посуду для сладкой ваты моют в грязном ручье

В столичном парке "Долина роз»"сахарную вату готовят в антисанитарных условиях.

Житель Кишинева случайно наткнулся на продавца сахарной ваты. Молодой человек мыл большой жестяной чан, в которой приготавливается вата, в грязном ручье в парке.

Увиденное возмутило кишиневца. Своим "открытием" он поделился в социальных сетях, приложив фотографию. На чане хороша различима надпись: "Сахарная вата, 10 леев".

"Не покупайте в Долине роз сахарную вату",- написал Роман Иванов на своей странице в Facebook.

Другие пользователи соцсети также выразили негодование увиденным, пишет bloknot-moldova.md