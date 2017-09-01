Семья продержала душевнобольного мужчину 17 лет в цепях

В Китае освободили и направили на лечение в психиатрическую больницу 56-летнего Сюй Гофа, чья семья с 2000 года держала его дома в цепях. Причиной этого было неадекватное поведение мужчины и жалобы на него со стороны односельчан.

Сюй Гофа, который проживает в одной из деревень в уезде Фэншунь в провинции Гуандун на юге Китая, был посажен на цепь своим старшим братом, сообщает South China Morning Post. До этого на поведение мужчины регулярно поступали жалобы. Из-за своего психического состояния он постоянно скандалил с односельчанами и даже несколько раз пытался поджечь их дома.

Средств на то, чтобы оплатить речение своего родственника в психиатрической больнице, у семьи не было. В результате его приковали в одной из комнат дома и все это время кормили из пластиковых пакетов, чтобы избежать травм.

Узнав о том, в какой ситуации находится мужчина, администрация одной из местных больниц предложила осмотреть его и при возможности провести бесплатное лечение, передает Вести.ру.