Найдены руины разрушенного цунами древнеримского города

Археологи нашли подтверждение тому, что древнеримский город Неаполис, располагавшийся на северо-востоке современного Туниса, в 365 году частично ушел под воду из-за цунами.

Глава тунисско-итальянской археологической миссии Мунир Фантар сообщил, что специалисты обнаружили на дне моря признаки улиц и памятников, а также около 100 резервуаров, используемых для производства гарума — фирменной рыбной приправы, которую очень любили в Древнем Риме, передает Моя планета.

По словам Фантара, в IV веке н. э. Неаполис был крупнейшим центром в римском мире по производству гарума и соленой рыбы. Именно им жители города были обязаны своим богатством, пишет Daily Mail.

Команда Фантара начала поиски Неаполиса еще в 2010 году, но прорывную находку руин, которые простираются более чем на 20 га, археологи сделали только сейчас благодаря благоприятным погодным условия.

Открытие доказало, что 21 июля в 365 году Неаполис действительно частично ушел под воду из-за цунами. Эта же волна сильно повредила Александрию в Египте и греческий остров Крит.

В настоящее время о Неаполисе известно очень мало. Ученые считают, что причиной тому стало то, что во время Третьей Пунической войны город встал на сторону Карфагена, а не римлян. Видимо, в отместку город почти не упоминали в римской литературе в течение длительного периода.

После исчезновения Неаполиса рядом с ним было основано арабское поселение Набуль — современный курортный город на северо-востоке Туниса.