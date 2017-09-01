Украинские полицейские ограбили инструктора из Канады, приехавшего их учить

В Киеве полицейские ограбили своего коллегу из Канады, который приехал на Украину, чтобы обучать стражей правопорядка. Об этом сообщает "Страна.ua".

По информации издания, преступление произошло еще 22 апреля, однако уведомление о подозрении было вручено одному из украинских полицейских только в августе.

Инцидент произошел с участием сотрудников Печерского райотдела Управления полиции охраны Киева. Полицейские по надуманному поводу проверили документы у гражданина Канады. Затем один из них пригласил иностранца в служебную автомашину, где отобрал у него деньги и кредитную карту. После этого злоумышленники уехали, оставив мужчину на улице, пишет

РИА Новости

Как выяснилось, канадец приехал на Украину в составе полицейский миссии, которая готовит кадры для патрульной полиции. У своего коллеги украинские стражи порядка, по данным следствия, похитили около 1400 гривен (около 3150 руб. — ред.). Уголовное дело возбуждено по статье "Грабеж". За его расследованием следит посольство Канады на Украине.

В мае 2017 года сотрудники правоохранительных органов ограбили турецкого туриста, который приехал в Киев на "Евровидение". Потерпевший вернулся на родину до окончания процессуальных действий, поэтому расследование уголовного дела не было завершено.







