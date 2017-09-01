Сотрудники немецкой компании EOX создали потрясающее интерактивное изображение, составленное из более чем 80 трлн пикселей, которое демонстрирует, как выглядит наша планета без облаков.
Удивительное изображение было создано при помощи снимков, полученных со спутника Sentinel 2 в период с мая 2016 года по апрель 2017 года.
«Мы хотели создать первую в мире безоблачную мозаику с использованием снимков Sentinel 2. В результате наша небольшая команда смогла составить эту безоблачную карту», — заявил Daily Mail сотрудник компании, отметив, что на работу ушло немного времени.
Чтобы избавиться от облаков, команда создала специальный алгоритм, выбиравший пиксели без облаков или облачных теней. Однако из-за того, что создатели проекта решили запечатлеть Землю исключительно в летнее время, им пришлось использовать снимки разных временных периодов: с мая по сентябрь 2016 года для Северного полушария и с ноября 2016 по март 2017 года — для Южного. В то же время данные тропических регионов содержат снимки с мая 2016 по апрель 2017 года.
В EOX рассчитывают, что их проект станет визуальным продуктом, который будет использоваться в качестве фона для других проектов, передает Моя планета.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Мечты должны соответствовать реальности. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Успешным окажется обращение в органы власти.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Пришло время пожинать плоды.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Вероятна новая романтическая связь.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Успешны знакомства и поездки.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Не будьте неблагодарными.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Ваши отношения могут зайти в тупик.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Не спешите довериться малознакомым людям. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Уделите больше внимания детям.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Выгодно продавать валюту.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW