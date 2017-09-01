Ни облачка: составлено удивительное изображение Земли

Сотрудники немецкой компании EOX создали потрясающее интерактивное изображение, составленное из более чем 80 трлн пикселей, которое демонстрирует, как выглядит наша планета без облаков.

Удивительное изображение было создано при помощи снимков, полученных со спутника Sentinel 2 в период с мая 2016 года по апрель 2017 года.

«Мы хотели создать первую в мире безоблачную мозаику с использованием снимков Sentinel 2. В результате наша небольшая команда смогла составить эту безоблачную карту», — заявил Daily Mail сотрудник компании, отметив, что на работу ушло немного времени.

Чтобы избавиться от облаков, команда создала специальный алгоритм, выбиравший пиксели без облаков или облачных теней. Однако из-за того, что создатели проекта решили запечатлеть Землю исключительно в летнее время, им пришлось использовать снимки разных временных периодов: с мая по сентябрь 2016 года для Северного полушария и с ноября 2016 по март 2017 года — для Южного. В то же время данные тропических регионов содержат снимки с мая 2016 по апрель 2017 года.

В EOX рассчитывают, что их проект станет визуальным продуктом, который будет использоваться в качестве фона для других проектов, передает Моя планета.