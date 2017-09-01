В Киеве накрыли две нарколаборатории

В Киеве Служба безопасности Украины прекратила деятельность двух наркотических лабораторий. Об этом в пятницу, 1 сентября, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что в складских помещениях в разных районах Киева были организованы нарколаборатории, где изготавливали прекурсор фенилнитропропен. Каждый день злоумышленники реализовывали до пяти килограммов наркотика на сумму почти 80 тыс гривен.

Отмечается, что во время обысков в лабораториях изъяли 100 кг фенилнитропропена и более 200 литров прекурсоров, среди которых были ртуть, ацетон, кислота, а также банковские карточки, по которым злоумышленники легализовали деньги, полученные от нелегального бизнеса, пишет korrespondent.net