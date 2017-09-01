"Истории" в Instagram стали доступны вне приложения

Разработчики визуальной соцсети Instagram, принадлежащей Facebook, сообщили, что просматривать исчезающие через 24 часа публикации фото и видео — "истории" — пользователи теперь смогут и вне мобильного приложения, просто в браузере.

Воспользоваться новой возможностью можно как открыв сайт в десктопном браузере на компьютере, так и в мобильном браузере на смартфоне или планшете. Пока нововведение доступно не всем пользователям: на то, чтобы "истории" в браузере появились у всех, уйдет пара недель. А вскоре, обещают разработчики Instagram, через мобильный сайт соцсети "истории" можно будет не только просматривать, но и публиковать.

Никаких особых ухищрений для просмотра "историй" в браузере не нужно — достаточно нажать на один из "кружков" с аватаром опубликовавшего "эфемерное" сообщение пользователя. Переключаться между "историями" в десктопном браузере можно с помощью стрелок "вправо" и "влево" на клавиатуре, пишет vesti.ru

Instagram, принадлежащий Facebook, внедрил функцию Stories (практически подчистую скопировав ее с аналога в визуальном мессенджере Snapchat) в августе прошлого года. А в конце 2016-го эту же функцию переняла и российская социальная сеть "ВКонтакте". Спустя год "истории" и их вариации есть уже и в Facebook Messenger, и в WhatsApp, а скоро они появятся даже в настольной версии крупнейшей мировой соцсети. В конце 2016-го Instagram отчиталась о резком росте аудитории, который большинство экспертов связывают с внедрением подсмотренных у конкурентов функций.