Шведа осудили за поедание бекона перед мусульманками

Жителя Стокгольма приговорили к штрафу за разжигание ненависти по расовому и национальному признаку. Мужчина во время поездки в электричке оскорбил в устной форме несколько попутчиц-мусульманок, а также демонстративно ел перед ними бекон и протягивал его куски к лицам женщин.

Инцидент произошел в 2015 году в одном из пригородных поездов Стокгольма, сообщает Local. Увидев в вагоне трех женщин в хиджабах, 52-летний швед сел напротив них и начал протягивать попутчицам куски бекона.

Женщины пересели на другие места, но мужчина последовал за ними, продолжая совать им бекон в лица и заявляя, что "ненавидит мусульман". После этого швед начал демонстративно есть бекон сам, пишет vesti.ru

Мужчину привлекли к суду на основании свидетельских показаний и записей с камер наблюдения. В качестве наказания швед был приговорен к выплате каждой из женщин компенсации в размере 5000 крон (около 625 долларов США), а также к штрафу в размере своего дохода за 60 дней.