Samsung разрешили тестировать беспилотные авто на дорогах Калифорнии

Корейская Samsung получила разрешение от местного регулятора на тестирование самоуправляемых автомобилей на дорогах общего пользования. Об этом стало известно из опубликованного Калифорнийским автомобильным департаментом списка допущенных к такому тестированию компаний.

Samsung замыкает список из почти 40 компаний, обратившихся за таким разрешением раньше. Среди них как автогиганты вроде Volkswagen, Mercedes Benz и Ford, так и IT-компании — Waymo (подразделение владеющего Google холдинга Alphabet), Apple, NVIDIA и китайская Baidu, ну и, разумеется, Tesla Илона Маска, пишет vesti.ru

В мае этого года Samsung получила аналогичное разрешение от властей Южной Кореи — тестирование ведется с помощью самостоятельно разработанного Samsung ПО, адаптированного к серийным автомобилям Hyundai. О создании подразделения, разрабатывающего ПО и оборудование для машин-беспилотников, Samsung объявила еще в 2015-м.