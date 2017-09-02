Раскрыт способ сделать секс приятным для обоих партнеров

Группа американских ученых провела исследование и выявила самые действенные способы получить удовольствие от секса. О результатах работы опубликованы в научном журнале PLOS One, сообщает Huffington Post.

В рамках «Сексуального исследования в Америке» приняли участие более двух тысяч мужчин и женщин. Им предлагалось указать свои сексуальные предпочтения. Ученых побудили на исследование популярность книги «Пятьдесят оттенков серого» и последовавшее за этим увеличение выручки секс-шопов. В результате специалисты опровергли некоторые распространенные стереотипы.

«Вопреки стереотипам, различные романтичные действия являются наиболее привлекательными как для женщин, так и для мужчин, — рассказала ведущий автор исследования Дебби Хербеник (Debby Herbenick). — Таким образом, во время секса следует уделить внимание поцелуям, объятиям, романтическим фразам, а также созданию соответствующей атмосферы в помещении», пишет lenta.ru

В прошлом году статистик Дэвид Спигелхалтер (David Spiegelhalter) из Кембриджского университета предупредил о негативном влиянии телевизионных и веб-сериалов на сексуальную жизнь пар. По его словам, в 1990 году пары занимались сексом в среднем пять раз в месяц, а сейчас — только три раза, что говорит о снижении половой активности на 40 процентов всего за 20 лет. Если тенденция сохранится, говорит ученый, то к 2030 году секс исчезнет из жизни британцев.