Некоторые ученики столичного лицея им. Михая Эминеску вынуждены учиться во вторую смену

Почти 200 учеников столичного лицея имени Михая Эминеску будут учиться во вторую смену. Решение вынужденное: часть классов пострадала от ливней, выпавших три недели назад. Однако на новое расписание перевели пяти- и шестиклашшек. Их родители сочли такой выбор неверным и направили петицию местным властям.

Классы, расположенные на четвертом этаже, - в плачевном состоянии: с потолка свисают куски штукатурки, в полу дыры. Раздувшуюся от сырости мебель вынесли в коридоры.

Родители лицеистов утверждают, что администрация объявила о новом расписании только накануне.

Не провели родительского собрания, на котором сообщили бы, что наши дети будут учится после обеда. Мы недовольны. У пятиклассников уроки будут заканчиваться в 18.30. Родители написали жалобу.

Директор лицея Михаи Дану от комментариев отказался.

Как заверяют в столичном управлении образования, с ноября пятые и шестые классы вернуться к обычному учебному расписанию.



В две смены ученики будут учиться только в сентябре-октябре. До ноября планирутся завершить ремонт.



В столичном лицее имени Михая Эминеску учатся более 1200 детей.