Огромный астероид разминулся с Землей

Огромный астероид Флоренс пролетел 1 сентября в 7 млн км от Земли, сообщило НАСА, заверив, что оснований для беспокойства нет и не будет по меньшей мере до 2500 года.

Диаметр небесного тела составляет 4,4 км. Так близко к Земле столь крупные астероиды еще не приближались.

Астероид Флоренс был открыт 2 марта 1981 года американским астрономом Шелте Басом в австралийской обсерватории Сайдинг-Спринг. Его назвали в честь британской медсестры и общественного деятеля Флоренс Найтингейл (1820-1910), ставшей национальной героиней благодаря революции в уходе за ранеными в годы Крымской войны.

Последний раз Флоренс пролетал недалеко от Земли в 1890 году, отмечает ВВС. Небесное тело еще несколько дней можно рассмотреть даже в небольшие телескопы в созвездиях Южной Рыбы, Козерога, Водолея и Дельфина.

"Флоренс - крупнейший астероид, который пролетит рядом с нашей планетой с момента, когда НАСА занялось поиском и отслеживанием астероидов в околоземном пространстве", - сказал специалист НАСА Пол Чодас.

Ученые намерены воспользоваться этой возможностью, чтобы изучить небесное тело с помощью радиолокационных станций Голдстоун в Калифорнии и Аресибо в Пуэрто-Рико, сообщило НАСА.

Если бы небесный объект такого размера столкнулся с Землей, последствия имели бы глобальный масштаб.