Почти вдвое вырос объем производства промышленных парков страны

Объем производства десяти промышленных парков страны в первом квартале нынешнего года превысил 780 миллионов леев. Это на 43% больше, чем за аналогичный период 2016.

По данным статистики, с января по июнь текущего года инвестиции в индустриальные парки составили свыше 53 миллионов леев. Таким образом, за последние шесть лет в эту область было вложено более миллиарда ста миллионов леев.

По данным Министерства экономики, с начала года значительно выросло и количество сотрудников этой сферы. В конце июня в десяти промышленных парках страны трудились почти 2800 человек, таким образом рабочих мест стало на 500 больше, чем в прошлом году.