Уроженца Молдовы, попавшего в ДТП в Румынии, доставили на родину

Экипаж SMURD 11 часов вёз на родину водителя, который попал в аварию возле румынского города Орадя. Мужчину доставили в Кишинёвскую больницу скорой помощи.

Всю дорогу за состоянием пациента следили врачи, они оценивают его состояние, как стабильное. Пострадавший продолжит лечение в травматологическом отделении больницы.

За лето это уже третий случай транспортировки наших граждан, которые попали в аварию за рубежом, в Молдову.