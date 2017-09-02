На юге среди арбузов нашли плантацию конопли

Плантацию конопли обнаружили полицейские в городе Яргара, Леовского района.

Хозяева земельного участка - отец и сын - посадили растения вперемешку с кукурузой и арбузами. Однако собрать урожай они не успели.

По данным полиции, во время обысков у подозреваемых обнаружили приспособления для потребления марихуаны и семена конопли, а также небольшое количество боеприпасов.

Мужчинам грозит до семи лет тюрьмы.