Украинские пограничники объяснили правила въезда в страну с 2018 года

Помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил в эфире 112 Украина, что согласно введенному в действие решению СНБО иностранцы должны будут сдавать отпечатки пальцев при пересечении украинской границы, но наличие биометрического паспорта у них необязательно.

"Иностранец, который въезжает на территорию Украины, он должен сдать отпечатки пальцев. В первую очередь, это безопасность страны, а во-вторых – это его личная безопасность… Потому речь идет только о том, что иностранцы будут давать нам свои биометрические данные, которые мы в дальнейшем будем использовать, и для этого им необязательно иметь биометрические или другие виды паспортов", – отметил представитель Госпогранслужбы.

Он подчеркнул, что для граждан России утверждается двухступенчатый уровень контроля, передает korrespondent.net

"Они, кроме того, что, как иностранцы, будут предоставлять биометрические данные, еще и должны будут заблаговременно уведомлять о том, что едут в Украину, и подать минимальный объем информации о себе", – уточнил Слободян.

По его словам, до 1 января 2018 года нужно оборудовать необходимой аппаратурой 157 основных пунктов пропуска, а созданная система должна будет обрабатывать более миллиона запросов в секунду, что является "серьезным заданием".

Ранее президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о биометрическом контроле на госгранице.