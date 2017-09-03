На Буюканах угрожал стрельбой бездомный

Бездомный мужчина закрылся минувшим вечером в канализационном колодце и угрожал стрельбой. Инцидент произошёл в столице а Буюканах. На место прибыли полицейские, бойцы спецназа Fulger и парамедики SMURD. Спустя три часа переговоров, мужчину убедили выйти на поверхность.

Прохожие сообщили в полицию, что в канализационном колодце забаррикадировался мужчина, утверждавший, что у него есть автомат Калашникова.

"Обнаружили мужчину, который отказывался выйти на поверхность. Он грозился, что взорвёт бомбу. А когда приехавшие на место правоохранители вытащили его из колодца, он сообщил, что у него нет оружия и боеприпасов", - рассказал полицейский Адриан Малик.

Извлекли мужчину на поверхность бойцы спецподразделения Fulger. Ему оказали медицинскую и психологическую помощь.

"Мужчину спасли, он получил необходимую медицинскую помощь. Теперь ведётся следствие".

По предварительной информации, мужчине 32 года, он бездомный. Он рассказал полицейским, что три года назад потерял документы. А в колодце спрятался несколько дней назад, после того, как поссорился со знакомыми.

Подобный случай произошёл в феврале прошлого года. Тогда мужчина забрался на высоковольтную платформу в городе Дурлешты, и грозился покончить жизнь самоубийством. Спасателям понадобилось три часа, чтобу убедить его спуститься.