Спасатели нашли под обломками тело девочки, которая пропала после взрыва в Фалештском районе. Малышке было всего четыре года.
Этим утром в селе Хрубна Ноуэ прогремел взрыв. По предварительной информации в одном из домов взорвался газовый баллон. Здание разрушилось практически полностью.
Перед взрывом в доме находились пожилая женщина, а её внучка играла во дворе. Бабушка собиралась подогреть девочке молока и вдруг произошёл хлопок. Пенсионерка получила ожоги, её доставили в районную больницу.
После взрыва пропала маленькая девочка. Её искали около трёх часов. В спасательной операции участвовали десятки людей. Ребёнка искали соседи, спасатели и полицейские. Всех кто участвовал в поисках, разделили на несколько групп, часть из которых отправили искать малышку по окрестностям.
По одной из версий девочка могла испугаться и отправиться к соседям. По другой версии она осталась дома. Тем временем 22 спасателя искали ребёнка среди обломков здания.
В итоге тело девочки нашли под обрушенной взрывом стеной.
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авторы DW