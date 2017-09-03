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КНДР заявила об успешном испытании водородной бомбы
// фото: AFP 2017 / Kazuhiro Nogi
14:13, 03 Sep 2017
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КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

Заявление было сделано по центральным ТВ КНДР. Трансляция заявления велась южнокорейским телеканалом YTN и японским NHK.

Пхеньян утверждает, что испытания прошли успешно и что утечки радиации не произошло, передает РИА Новости.

Ранее лидер КНДР сообщил, что страна создала собственную водородную бомбу, компоненты которой "на 100% произведены в стране".

"Испытание было проведено с целью изучить и подтвердить точность и надежность технологии корректировки мощности, а также методов проектирования внутренних элементов, которые были изобретены и впервые опробованы при производстве водородных зарядов, предназначенных для установки на межконтинентальные баллистические ракеты", — подчеркивалось в заявлении.




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