КНДР заявила об успешном испытании водородной бомбы

КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

Заявление было сделано по центральным ТВ КНДР. Трансляция заявления велась южнокорейским телеканалом YTN и японским NHK.

Пхеньян утверждает, что испытания прошли успешно и что утечки радиации не произошло, передает РИА Новости.

Ранее лидер КНДР сообщил, что страна создала собственную водородную бомбу, компоненты которой "на 100% произведены в стране".

"Испытание было проведено с целью изучить и подтвердить точность и надежность технологии корректировки мощности, а также методов проектирования внутренних элементов, которые были изобретены и впервые опробованы при производстве водородных зарядов, предназначенных для установки на межконтинентальные баллистические ракеты", — подчеркивалось в заявлении.