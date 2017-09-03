МИД РФ потребовал у США немедленно вернуть российские дипломатические объекты

Министерство иностранных дел РФ расценивает "захват зданий российского генконсульства в Сан-Франциско и торгового представительства в Вашингтоне как откровенно враждебный акт и грубейшее нарушение Вашингтоном международного права", говорится в распространенном в воскресенье заявлении дипведомства.

"Призываем американские власти одуматься и немедленно вернуть российские дипломатические объекты. Иначе на США ляжет вся вина за продолжающуюся деградацию отношений между нашими странами, от которых во многом зависит состояние глобальной стабильности и международной безопасности", — заявили в МИД.

Госдеп ранее потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско и два здания торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в России. Москва назвала эти действия недружественным шагом.

"Расцениваем произошедшее как откровенно враждебный акт, грубейшее нарушение Вашингтоном международного права, включая Венские конвенции о дипломатических и консульских сношениях, двустороннюю Консульскую конвенцию", — говорится в сообщении.

Накануне в российских дипмиссиях в США прошли обыски. "Эти проверки проводились для того, чтобы обеспечить безопасность и защиту этих объектов и чтобы убедиться, что российское правительство освободило помещение", — говорится в заявлении, полученном журналистами Fox News, передает РИА Новости.



