На Землю вернулся экипаж МКС

Трое членов экипажа Международной космической станции (МКС) приземлились в спускаемой капсуле космического корабля "Союз МС-04" в Казахстане, сообщили журналистам в Центре управления полетами (ЦУП).

На Землю вернулись космонавт Роскосмоса Федор Юрчихин и астронавты NASA Пегги Уитсон и Джек Фишер. До прибытия на борт МКС участников следующей экспедиции МКС 53/54 работу на орбите продолжат российский космонавт Сергей Рязанский, американец Рэндольф Брезник и итальянец Паоло Несполи.

Пегги Уитсон, полет для которой стал третьим в карьере, отправилась на МКС 17 ноября 2016 года вместе с российским космонавтом Олегом Новицким и французским астронавтом Тома Песке.

Новицкий и Песке вернулись на Землю на корабле "Союз МС-03" 2 июня 2017 года, а пребывание на станции американки решено было продлить. Таким образом Уитсон провела на орбите 290 дней и побила рекорд по пребыванию в космосе среди женщин (до этого итальянка Саманта Кристофоретти провела на МКС 199 дней). Кроме того, она также провела больше всего времени (суммарно – более 650 дней) в космосе среди всех астронавтов NASA.

По суммарному времени пребывания в открытом космосе Уитсон после проведения четырех выходов за время последнего полета занимает третье место в мире – 60 часов 21 минута (в сумме за 10 выходов в её карьере), передает РИА Новости.