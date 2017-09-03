В Краснодарском крае возбудили уголовное дело после убийства 13-летнего подростка, в совершении которого подозревается его одноклассник, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
Следствие полагает, что во время конфликта 31 августа 12-летний подросток нанес металлической трубой не менее шести ударов по голове 13-летнему однокласснику. Свидетелями конфликта стали другие подростки, которые ушли потом вместе с подозреваемым. Мальчик от полученных травм скончался на месте.
"По результатам проведения доследственной проверки по факту смерти 13-летнего ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего)", — сказала Петренко.
Официальный представитель СК пояснила, что поскольку подросток не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, решается вопрос о помещении его в специализированное учреждение для несовершеннолетних правонарушителей.
Также в рамках дела следователи намерены оценить действия органов системы профилактики, сотрудников образовательных учреждений, которые посещали участники конфликта, и законных представителей 12-летнего подростка, ответственных за его воспитание, передает РИА Новости.
Кроме этого, по словам Петренко, следствие будет выяснять, имелись ли в школе и по месту жительства подростков детские или молодежные организации, и какова их роль в воспитании и организации досуга несовершеннолетних.
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авторы DW