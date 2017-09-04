Дмитрий Рогозин: "Будущее Приднестровья — вместе с великой Россией"

Рогозин пообещал не допустить военно-политических авантюр на берегах Днестра.

Российская Федерация продолжит всесторонне поддерживать Приднестровье и как страна-гарант не допустит повторения военно-политических авантюр на берегах Днестра.

Об этом сообщил в праздничном послании в честь 27-летней годовщины образования Приднестровья вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, передает newsmaker.md

«Сегодня Приднестровье продолжает последовательно наращивать связи с Российской Федерацией и ее субъектами. В республике, в том числе при содействии российской стороны, решаются задачи, направленные на укрепление ее экономической состоятельности, повышение эффективности работы органов власти, улучшение ситуации в инвестиционной сфере и в области безопасности», — говорится в сообщении Рогозина.

Он также добавил, что Россия продолжит оказывать жителям региона многоплановую помощь и как страна-гарант не допустит повторения военно-политических авантюр на берегах Днестра, откуда бы они ни исходили. «Будущее Приднестровья — вместе с великой Россией», — подчеркнул вице-премьер России, сообщает point.md