Рамзан Кадыров выступил с видеообращением по поводу конфликта в Мьянме, где буддийское правительство притесняет мусульман из числа этнического меньшинства. Глава Чечни пообещал выступить против Москвы, если российские власти поддержат "шайтанов". Live-трансляция из Instagram была опубликована в YouTube и набрала десятки тысяч просмотров.
Кадыров проклял тех, кто "совершает геноцид против мусульман". Он заверил, что делает "все, что в наших силах". "Все говорят, чтобы я помог, отправил войска. Я давно свою позицию озвучил и говорю - вы должны понимать в первую очередь географию, где находится это государство, а во-вторых, как мне возможно туда отправить туда войска, это прерогатива государства. Невозможно поступить так, как ты хочешь. Если бы была моя воля, я бы ядерной [бомбой] туда ударил", - высказался Кадыров.
Он также высказал возмущение бездействием российских СМИ, которые "сразу выступают", если в Европе взрывают и убивают, "а когда за три дня убито несколько тысяч человек - они молчат".
Кадыров заверил, что ведет переговоры с представителями арабских и мусульманских государств. "Пока у нас нет сил", - пояснил он, призвав "молиться за наших братьев" и "проклинать тех шайтанов, которые убивают женщин и детей".
"Мы понимаем, что такое война. То же самое у нас происходило", - высказался глава Чечни от имени жителей республики.
"Наши представители уже выезжают туда, чтобы посмотреть, как можно помочь, и гуманитарно тоже. Мы работаем с их представителями, чтобы как-то повлиять..." - добавил Кадыров.
Он признал, что проведение митинга по поводу происходящего в Мьянме "ничего не изменит", но он готов провести митинг в Грозном, чтобы "люди высказались".
Также глава Чечни заявил, что если Россия будет поддерживать "шайтанов", совершающих преступления в Мьянме, он будет выступать против позиции Москвы. "Если даже Россия будет поддерживать тех шайтанов, которые совершают преступления, я против позиции России. Потому что у меня есть свое видение, своя позиция. Я больше чем уверен, что сегодня никто не будет поддерживать убийц и насильников, но есть определенные нюансы государственной политики, поэтому мы должны с пониманием относиться к тому, что происходит, и как себя ведут государственные деятели и политики", - высказался Кадыров.
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авторы DW