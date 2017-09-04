Саперы обезвредили авиабомбу времен Второй мировой войны во Франкфурте-на-Майне. Ранее власти провели крупнейшую в послевоенной истории Германии эвакуацию из-за обнаружения снаряда.
"Готово! Бомба Второй мировой войны успешно обезврежена", - говорится "Твиттере" полиции Франкфурта.
В общей сложности были эвакуированы около 65 тысяч человек, в том числе персонал и пациенты двух больниц. 100 пациентов перевели в другие медицинские учреждения, в их числе оказались даже пациенты реанимации.
Также эвакуация затронула 20 домов престарелых, оперный театр и здание центробанка Германии, известного также как Бундесбанк, в котором хранится половина всего золотого запаса страны, сообщает ВВС.
Жителям было предписано покинуть свои дома в воскресенье в восемь часов утра по местному времени (девять утра по Москве) и не возвращаться до окончания операции по обезвреживанию снаряда.
После эвакуации эвакуированные районы патрулировали полицейские вертолеты, оборудованные тепловизорами для поиска решивших остаться в районе операции людей.
Чтобы свести к минимуму неудобства для населения, городские власти организовали несколько пунктов, где эвакуированные жители смогли переждать операцию. Кроме того, многие музеи пообещали бесплатно впускать всех желающих.
Эвакуации населения из-за обнаружения неразорвавшихся авиабомб времен войны производятся в Германии регулярно - так, 2 сентября 22 тысячи человек эвакуировали в Кобленце.
Во время Второй мировой войны авиация союзников сбросила на Германию около полутора миллионов тонн бомб. Многие из них были оснащены ненадежными взрывателями и не взорвались до сих пор.
В связи с этим в Германии до сих пор находят тысячи неразорвавшихся авиабомб. Эта проблема стоит в стране настолько остро, что власти даже создали для ликвидации таких боеприпасов отдельную саперную службу.
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авторы DW