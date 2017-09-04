Panasonic показала "умный" холодильник будущего

Компания Panasonic представила на выставке IFA в Берлине смарт-холодильник, способный обеспечивать своего владельца едой по голосовой команде, подвозя ее непосредственно к нему. Когда кто-либо из жильцов дома произносит команду, он выезжает в нужную точку и предоставляет ему содержимое камеры, передает Engadget.

Устройство работает по принципу робота-пылесоса. При помощи сенсоров оно изучает помещение и вычисляет все возможные маршруты.

Издание сообщает, что в первую очередь, такой холодильник рассчитан на людей с ограниченными возможностями. Однако предполагается, что среди остальных людей также найдется немало желающих приобрести "умный" холодильник, пишет korrespondent.net

На выставке был представлен только прототип устройства, в настоящее время компания еще ведет работу над его конечным вариантом. Возможно, производитель также снабдит его панелью для быстрого разогрева пищи.