Дональд Трамп заявил о готовности в случае необходимости применить ядерное оружие против КНДР

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с премьер-министром Японии Синдзо Абэ заявил о готовности в случае необходимости применить ядерное оружие против КНДР. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Трамп подтвердил, что Вашингтон будет защищать американские территории и союзников, "используя полный спектр дипломатических, обычных и ядерных возможностей", говорится в сообщении.

Накануне два лидера провели второй за сутки телефонный разговор, чтобы обсудить предполагаемое испытание водородной бомбы в Северной Корее, отметили в Белом доме, пишет newsru.com.

По данным пресс-службы, Трамп и Абэ осудили продолжающиеся "дестабилизирующие и провокационные действия Северной Кореи", а также подтвердили "нерушимые оборонные обязательства двух стран" друг перед другом и договорились продолжать тесное сотрудничество.

В минувшее воскресенье глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Вооруженные силы США готовы дать "эффективный и подавляющий военный ответ" в случае угрозы со стороны КНДР для американских территорий или союзников Вашингтона. По словам министра обороны, президенту было предложено несколько силовых вариантов ответа на последние действия Северной Кореи. При этом, уточнил Мэттис, Вашингтон не стремится к полному уничтожению Северной Кореи.

КНДР 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты.

Ранее сообщалось, что Трамп не исключил возможности нанесения удара по КНДР после очередного ядерного испытания Пхеньяна. Пресс-служба Белого дома сообщила об экстренном совещании по нацбезопасности, которое он собирает в Вашингтоне.