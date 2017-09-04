Представители Facebook отмечают, что ЗАО ЦФТ использует ее зарегистрированный товарный знак, что для американской компании "совершенно неприемлемо".

В Facebook ссылаются на статью 1515 Гражданского кодекса России, в соответствии с которой за использование чужого товарного знака предусмотрена компенсация в пять миллионов рублей, либо двойная сумма за лицензию на его использование.

Таким образом, корпорация Facebook требует до 30 сентября передать ей домен facebook.ru, а до 6 сентября отчитаться об итогах рассмотрения претензии.

В пресс-службе ЦФТ "Коммерсанту" объяснили, что домен был приобретен в 2005 году, за три года до появления Facebook в России, причем за последние 12 лет подобных претензий со стороны американской корпорации ни разу не поступало. В компании также пояснили, что обращение прорабатывается юристами.

По состоянию на утро 4 сентября домен facebook.ru продолжает автоматически перенаправлять на сайт платежной системы, отмечает РИА Новости.