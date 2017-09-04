В киевском аэропорту нарушитель пытался на корточках пересечь границу. ВИДЕО

В международном аэропорту Борисполь вечером 3 сентября пограничники задержали нарушителя, пытавшегося на корточках пролезть под стойками пограничного контроля. Об этом в понедельник, 4 сентября, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Мужчина прибыл на линию паспортного контроля и, дождавшись своей очереди для прохождения контроля, решил обойти его. Присев на корточки, "изобретатель" пролез между кабинами, где пограничники осуществляют проверку документов. Мужчина был сразу замечен, а инспектор, обнаружив нарушителя, задержал его и передал оперативным сотрудникам Госпогранслужбы для проведения фильтрационных мероприятий", - говорится в сообщении.

Документов, удостоверяющих личность, у задержанного при себе не оказалось. С его слов, он житель Киева 1989 года рождения. Свои действия сначала обосновал тем, что хотел проверить бдительность пограничников, а потом сказал, что планировал улететь в Нью-Йорк, рейсов в направлении которого не было. Из финансов при себе у него нашли только 45 копеек.

Сейчас нарушитель задержан на трое суток с целью установления личности, после чего будет привлечен к ответственности за нарушение границы, пишет korrespondent.net.