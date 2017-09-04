Начало недели выдалось дождливым. Осадки продолжатся, по прогнозам синоптиков, до пятого сентября.
Высока угроза затоплений. Особенно в центральных и северных регионах страны, где ожидаются наиболее сильные дожди.
Уровень воды может подняться в водоемах на полметра. Администраторам рекомендуют позаботиться о состоянии плотин.
В Бричанах и Сороках плюс 24, в Бельцах и Оргееве - на градус больше. В Кишиневе, Тирасполе и Леове 26 выше ноля. В Комрате и Кагуле - 27.
В ближайшие дни погода существенно не изменится. Днём в столице ожидается до 27 градусов, ночью - плюс 15.
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Многие получат премии или гонорары. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Повысится Ваша деловая активность.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Смело назначайте свидания.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Побольше решительности и сосредоточенности.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Будьте осторожны с начальником.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Удачный день для людей творческих профессий.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Постарайтесь лечь спать пораньше. Вечером ждите приятных гостей.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Будьте осторожны с самолетом.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Воздержитесь от тяжелой пищи.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW