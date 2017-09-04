В Молдове ожидаются грозовые дожди

Начало недели выдалось дождливым. Осадки продолжатся, по прогнозам синоптиков, до пятого сентября.

Высока угроза затоплений. Особенно в центральных и северных регионах страны, где ожидаются наиболее сильные дожди.

Уровень воды может подняться в водоемах на полметра. Администраторам рекомендуют позаботиться о состоянии плотин.

В Бричанах и Сороках плюс 24, в Бельцах и Оргееве - на градус больше. В Кишиневе, Тирасполе и Леове 26 выше ноля. В Комрате и Кагуле - 27.

В ближайшие дни погода существенно не изменится. Днём в столице ожидается до 27 градусов, ночью - плюс 15.





