Найден способ увеличения сексуальное желание у женщин

Специалисты из Университета Глазго в Великобритании, а также Гумбольдтского Университета в Калифорнии в США установили, что обуславливает женское сексуальное желание. Согласно результатам их работы, оно напрямую связано с определенными половыми гормонами, которые способствуют влечению к постоянным партнерам, при этом не оказывая эффект на случайные связи, передает bioRxiv.org.

Известно, что на сексуальное влечение у женщин влияет менструальный цикл, однако касательно гормонального статуса ученым было известно, до настоящего момента, крайне мало. В частности, имеются ввиду уровни эстрадиола, прогестерона и тестостерона.

Первый оказывает влияние на функцию половых органов, второй - на наступление месячных, а также беременность. Что касается третьего, то он способствует приобретению женщиной мужских половых признаков.

В ходе исследования, к которому специалисты привлекли 375 женщин, они смогли выяснить, что прогестерон оказывает негативное влияние на влечение женщин к партнеру. При этом эстрадиол способствует росту сексуального желания, а тестостерон вообще не оказывает эффекта, пишет korrespondent.net