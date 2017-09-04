В Китае открылся саммит БРИКС

В южнокитайском прибрежном городе Сямэнь открылся саммит стран БРИКС (Россия, Китай, Бразилия, Индия и Южно-Африканская Республика). Лидеры пяти стран прибыли в Сямэньский международный конференц-центр около 10.00 по местному времени (5.00 по Киеву), где их встретил председатель КНР Си Цзиньпин.

После этого главы пяти стран-участниц объединения, взявшись за руки, сделали традиционное групповое фото на фоне государственных флагов.

После этого главы пяти государств направились на заседание в узком составе, в ходе которого они обсудят ситуацию в мировой экономике, глобальное экономическое управление, международные и региональные конфликты, а также национальную безопасность и развитие, сообщает korrespondent.net

Китай, председательствующий в БРИКС в этом году, обозначил целями саммита усиление взаимовыгодного и всеобъемлющего партнерства ради поддержания мира и стабильности, продвижение всеобщего развития и улучшение системы глобального управления.

По итогам заседаний планируется принятие совместной Сямэньской декларации. Саммит продлится 4-5 сентября.