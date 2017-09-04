Названы новые функции флагмана iPhone 8

Инсайдер Гильермо Рэмбо на своей Twitter-странице рассказал о новых функциях будущего iPhone 8, презентация которого ожидается уже 12 сентября этого года. По информации источника, гаджет получит сканер лица и новый способ вызова голосового помощника Siri.

Рэмбо отметил, что Siri будет вызываться путем удержания кнопки блокировки. Узнал об этом программист после изучения кода прошивки HomePod. По его словам, данное нововведение объясняется отсутствием у гаджета кнопки Home, при помощи которой осуществлялся вызов помощника ранее, сообщает korrespondent.net.

Известно, что информация об отсутствии кнопки Home подтвердилась месяцем ранее. Кроме того, в гаджете будет отсутствовать функция Touch ID под экраном, которую заменит сканер лица Face ID.

Презентация "яблочного" флагмана состоится 12 сентября этого года. Компания-производитель уже разослала приглашения на презентацию, в рамках которой также ожидается показ iPhone 7s и 7s Plus.