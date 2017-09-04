В столице раскрыли банду торговцев героина

Правоохранители раскрыли преступную группировку, которая занималась продажей героина на территории столицы. За наркоторговцами следили больше четырех месяцев. Подозреваемыми оказались четверо жителей Кишинева в возрасте от 34 до 44 лет. Ранее они были судимы за аналогичные преступления.

Членов банды задержали на 72 часа. В их домах и автомобилях прошли обыски, в ходе которых полицейские обнаружили наркотики в большом количестве- Запрещенные вещества были изъяты и направлены на экспертизу.

Также были найдены крупные суммы денег, которые злоумышленники получили в результате продажи героина. Потенциальных клиентов подозреваемые находили с помощью доверенных лиц, а торговля проходила на улице либо в развлекательных заведениях города.

Заведено уголовное дело по факту торговли наркотиками в особо крупном размере. Если вина подозреваемых будет доказана в суде, им грозит от 7 до 15 лет заключения. Расследование дела продолжается.