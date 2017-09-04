Раскрыт секрет рождения всех запасов золота и урана Вселенной

Все залежи золота, урана и других тяжелых металлов на Земле и других планетах могли родиться не внутри сверхновых, а благодаря так называемым примордиальным черным дырам на заре существования Вселенной, говорится в статье, опубликованной в журнале Physical Review Letters.

После Большого взрыва во Вселенной существовали только три элемента — водород, гелий и следовые количества лития. Однако через 300 миллионов лет, когда появились первые звезды, начали появляться более тяжелые элементы, рожденные в ходе термоядерных реакций в недрах светил.

Сегодня ученые считают, что все элементы тяжелее железа, в том числе золото, уран, а также другие тяжелые и редкоземельные металлы, возникли по большей части в результате взрывов сверхновых, так как температура и давление внутри звезд слишком низки для их быстрого формирования, пишет РИА Новости.

С другой стороны, последние попытки оценить количество золота и других тяжелых элементов, порожденных сверхновыми, говорят о том, что последние формируют эти вещества крайне медленно. Это говорит о том, что в их рождении могли быть замешаны другие, более экзотические процессы, такие как столкновения нейтронных звезд.