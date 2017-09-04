В Мадриде автомобиль въехал в магазин, погиб трехлетний ребенок

Трехлетний ребенок погиб и несколько человек пострадали в результате ДТП в испанской столице, где молодой человек въехал на автомобиле в магазин, сообщает чрезвычайная служба Мадрида.

18-летний водитель врезался на машине в продуктовый магазин, который арендуют китайцы. В это время в помещении находилась супружеская пара – хозяева магазина, их двое детей, а также друг семьи, пишет РИА Новости

Трехлетний ребенок погиб, его 11-летняя сестра получила небольшие порезы, отец доставлен в больницу с травмой брюшной полости, друг семьи получил травмы головы, женщине, у которой произошел нервный срыв, также оказана помощь.

Причины ДТП пока не установлены.







