ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Удачный день для людей творческих профессий.

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