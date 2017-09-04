Поступления от таможни в бюджет растут

Поступления от таможни в бюджет в августе составили 1,857 млрд леев, увеличившись на 15% (244 мл. леев), в сравнении с аналогичным периодом 2016 г.

Всего с начала года поступления сборов и таможенных пошлин достигли 13 млрд 858 тысяч леев, что на 19% больше, чем годом ранее, передает Инфотаг.

В августе таможенники выявили 61 нарушение правил провоза грузов. Наложено штрафов на 41 экономического агента на 125 тыс. леев.

В последний месяц лета границы РМ пересекло 91 тыс. единиц транспорта. Самым посещаемым пунктом является "Леушень" - 18,123 тыс. автомобилей.

