Боевик ИГИЛ пытался завербовать корреспондента Би-би-си в Британии

Боевик террористической группировки "Исламское государство" пытался завербовать корреспондента Би-би-си, чтобы склонить его к нападению на лондонском мосту за год до теракта, который произошел в июне 2017-го, пишет газета Guardian.

По данным издания, телерадиокомпания Би-би-си подготовила специальное исследование на эту тему, проводившееся в течение последних двух лет. За это время один из вербовщиков ИГ призывал журналиста Би-би-си, скрывавшего род своей деятельности, совершить нападение на Лондонском мосту в одиночку или же с группой людей.

Кроме того, как пишет газета, боевик ИГ Джунайд Хусейн из Бирмингема предлагал помощь журналисту при обучении в изготовлении бомб, однако в 2015 году был ликвидирован ударом беспилотника США в сирийской Ракке.