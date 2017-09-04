Американец умер после того, как пробежал через костер на фестивале

Посетитель фестиваля Burning Man ("Горящий человек") в американском штате Невада скончался после того, как вбежал в костер во время мероприятия по сожжению статуи, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местную полицию.

Ранее организаторы фестиваля сообщили о том, что в субботу вечером мужчина миновал зону безопасности, направившись прямо в огонь. Пожарным, работавшим на фестивале, удалось вытащить его из огня.

Мужчина скончался в ожоговом центре. Как сообщает полиция, мужчина был трезв.

По данным агентства, на мероприятии присутствовали порядка 70 тысяч человек, а некоторые из посетителей фестиваля пытались пробежать через пламя, ассоциируя это с перерождением, пишет РИА Новости

Фестиваль музыки и искусства Burning Man проходит каждый год в пустыне Блэк-Рок, начинается в последний понедельник августа и заканчивается в первый понедельник сентября. Завершается мероприятие сожжением огромной статуи человека.







