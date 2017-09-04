Мусоровоз и две легковушки стали участниками ДТП в центре столицы

В центре столицы попал в ДТП мусоровоз. В него врезался автомобиль, выехавший на встречную полосу, затем спецмашина наехала на припаркованную неподалеку легковушку. Авария произошла на улице Пушкина.

39-летнего водителя мусоровоза доставили в больницу, а автовладелец, спровоцировавший ДТП, не пострадал. Ему грозит штраф в 1500 леев и шесть штрафных пунктов. В припаркованном авто в момент аварии никого не было.

По данным службы "InfoTrafic", за сутки в столице прозошло четыре дорожно-транспортных происшествия.