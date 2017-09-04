У берегов Румынии задержали судно с 87 мигрантами

Рыболовный траулер, на борту которого находились 87 человек, был задержан в воскресенье пограничной полицией близ румынского берега Черного моря, сообщается на сайте Береговой охраны Румынии.

"Пограничные полицейские береговой охраны перехватили рыболовный траулер по подозрению в незаконной миграции. На его борту находилось много людей. Около 06.35 пограничные полицейские обнаружили в Черном море подозрительный траулер примерно в 14 милях от порта Мидия, за пределами территориальных вод, направлявшийся к берегу Румынии", — отмечено в сообщении ведомства.

Там отмечено, что плавсредство было обнаружено при помощи Интегрированной системы наблюдения за Черным морем (SCOMAR).