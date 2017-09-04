Для Генинспектората полиции выбрали новый слоган

Слоганом Генерального инспектората полиции выбран "Вместе для более безопасного общества".

Как сообщает Инфотаг, таков результат он-лайн голосования на сайте ведомства, которое проходило с августа по 1 сентября. За этот слоган проголосовало 43% посетителей.

Более четверти участников голосования выбрали лозунг "Твоя безопасность, наша обязанность". Чуть более 8% получили фразы "Ваша безопасность, наша работа" и "Мы с вами".

Конкурс на выбор слогана полиции проходит в контексте реализации Стратегии развития полиции на 2016-2020 гг. в рамках реформы МВД, поддерживаемой Евросоюзом.