Молдова осудила проведение КНДР ядерных испытаний

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова решительно осуждает ядерные испытания, проведенные КНДР 3 сентября 2017 года.

Как отмечается, это действие порождает новую эскалацию напряженности на Корейском полуострове и представляет собой серьезный вызов миру на глобальном уровне. Продолжение подобных действий северокорейскими властями является нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН, в том числе Резолюции 2321, принятой в ноябре 2016 года.

Республика Молдова полностью разделяет глубокую озабоченность международного сообщества в связи с этими действиями, имеющими дестабилизирующее влияние на ситуацию с безопасностью на Корейском полуострове и в близлежащих регионах, и призывает Пхеньян отказаться от политики ядерного вооружения и вернуться к доверительному политическому диалогу с международным сообществом, передает Молдпрес.