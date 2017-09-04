Названа общая стоимость всей недвижимости мира

Совокупная стоимость всей коммерческой и жилой недвижимости мира составляет 200 триллионов долларов. Более 70 процентов (141,5 триллиона долларов) от этой суммы приходится на десять стран.

Первое место рейтинга занял Китай, все здания которого стоят 42,7 триллиона долларов. Вторую строчку получила США (42,1 триллиона долларов). Общая стоимость недвижимости в Китае и США равна 84,8 триллиона долларов, что составляет 42 процента от стоимости всей недвижимости мира.

Япония, Великобритания, Индия, Германия, Франция, Бразилия, Италия и Россия замыкают список. На эти государства приходится 28 процентов всей стоимости мировой недвижимости (56,8 триллиона долларов).

Совокупная стоимость всей жилой недвижимости России составляет 2,9 триллиона долларов, при этом третья часть приходится на Москву, где суммарная цена за весь жилой фонд равна 870 миллиардов долларов или 52,3 триллиона рублей.

При этом все жилые здания в мире стоят вместе 168,5 триллиона долларов (84 процента от общей цены).