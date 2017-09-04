Ряд дошкольных учреждений столицы остаются закрытыми из-за отпусков сотрудников, а также ремонтных работ в детских садах. Об этом сегодня сообщил врио главы Управления образования, молодежи и спорта столицы Александру Фляш на еженедельном заседании служб мэрии.
По его словам, речь идет о 12 дошкольных учреждениях, деятельность которых приостановлена из-за летних отпусков сотрудников, а также о детсадах, где ведутся ремонтные работы на предоставленные Румынией средства, которые должны быть завершены до конца сентября.
«В других нефункционировавших детских садах ввиду отсутствия поваров штат уже заполнен», - уточнил чиновник.
Он также заявил, что в сентябре 9 000 детей впервые переступили порог школы. А более 4 500 учеников зачислены в лицейские классы, что меньше, чем в предыдущие годы. Кроме того, «девять учебных заведений столицы, в которых только по одному лицейскому классу, в следующем году станут гимназиями, если не улучшат процент сдачи экзаменов на бакалавра или если средняя оценка будет очень низкой», передает Молдпрес.
Александру Фляш отметил, что в настоящее время родители могут регистрировать своих детей в столичные детские сады через платформу www.egradinita.md.
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авторы DW